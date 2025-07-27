阿联酋国家媒体办公室主席在大阪与全球媒体领袖举行会谈

阿通社大阪2025年7月27日电 阿联酋国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈米德阁下，于日本大阪与多位全球媒体及娱乐行业领袖举行了一系列双边会谈，旨在加强战略合作，共同推动电影与创意内容产业的发展。

会谈的核心议题是探索与国际顶尖企业在电影联合制作、视觉叙事技术创新及现代媒体平台建设等领域的合作潜力。

阿勒哈米德阁下在会谈中强调，当前的技术变革要求媒体机构必须积极采用人工智能和数据分析等前沿工具。他表示：“阿联酋的愿景是构建一个灵活、创新、能够预见公众需求并能创作出反映本国愿景与文化认同的媒体生态系统。”

他还补充说，此次系列会谈是阿联酋媒体战略的重要组成部分，旨在学习国际先进经验，构建有影响力的战略联盟，从而提升阿联酋在全球媒体格局中的地位。此外，会谈也为向国际伙伴推介即将在今年12月于阿布扎比举办的“Bridge 峰会”提供了契机。该峰会致力于促进全球媒体领域的对话与合作。

参与会谈的包括LeMarco Global公司创始人兼首席执行官科特尼·拉马科。他同时担任华盛顿州娱乐产业政治行动委员会主席，其公司与亚马逊、迪士尼等巨头有深度合作，他本人也是艾美奖提名纪录片《Hoarders》的执行制片人。

阿勒哈米德阁下还会见了日本Salamander Pictures公司首席执行官樱井太纪。该公司以将传统电影艺术与现代视觉技术创新性地结合而闻名。