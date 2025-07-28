阿治曼上半年租赁交易额达29.12亿迪拉姆 同比增长54.18%

阿通社阿治曼2025年7月29日电 阿治曼市政与规划局28日宣布，2025年上半年酋长国租赁交易总额达29.12亿迪拉姆，较过去三年同期平均值增长54.18%，显示出投资者对阿治曼营商环境的持续信心。

该局表示，这一增长态势契合“阿治曼2030愿景”提出的打造具有竞争力的营商环境与投资氛围的总体目标，有效助推了酋长国经济的稳步发展。

阿治曼市政与规划局局长阿卜杜勒·拉赫曼·穆罕默德·努阿伊米阁下表示，此次租赁交易的跃升得益于领导层的远见部署、相关方的持续支持，以及各政府部门间的高效协作，进一步巩固了阿治曼作为宜居宜业、可持续发展酋长国的地位。

他指出，市政局正积极采用人工智能与先进技术，推动政务服务数字化转型，简化流程、提升客户体验，并积极对接国家级“零官僚计划”，加快行政效率。与合作伙伴的协作项目也在改善居民生活质量方面发挥了重要作用，为投资者和创业者提供优质环境。

据介绍，2025年上半年住宅类租赁合同交易额为16.07亿迪拉姆，商业类合同交易额为11.96亿迪拉姆，投资类合同交易额达1.08亿迪拉姆。

租赁合同总量亦实现增长，签署合同共计78,922份，其中住宅合同57,769份，商业合同21,037份，投资类合同116份。

市政局租赁事务管理部代理主任优素福·哈立德·努阿伊米表示，阿治曼在地理位置上处于阿联酋多酋长国之间的枢纽地带，这一战略区位，加之专业团队对服务流程的持续优化，使得该酋长国对居民与投资者均保持高度吸引力。