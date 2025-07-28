阿布扎比发展基金投资7.645亿迪拉姆 在阿曼萨拉拉建设旅游综合体

阿通社塞拉莱2025年7月29日电 阿布扎比发展基金28日宣布，参与阿曼南部旅游城市塞拉莱一个大型综合旅游项目的投资与开发，并于当日举行了项目奠基仪式。该项目投资总额约7.645亿迪拉姆，旨在助力阿曼推动经济多元化和旅游产业升级。

据悉，该项目位于阿曼佐法尔省首府塞拉莱市，总规划面积达250万平方米。项目将通过建设高标准的基础设施和旅游服务设施，提升塞拉莱作为区域及国际旅游目的地的吸引力和接待能力。

项目一期占地约60.4万平方米，将建设包括一座拥有124套客房的豪华度假村、一个旅游码头、滨海休闲区以及完善的道路和公共设施。

阿布扎比发展基金总干事穆罕默德·赛义夫·苏瓦迪在奠基仪式上表示，该项目是阿联酋与阿曼两国深厚兄弟情谊的体现，也是阿布扎比发展基金通过战略投资支持伙伴国家实现经济可持续增长承诺的一部分。

阿曼遗产与旅游部主管旅游事务的副大臣阿赞·布赛义迪指出，该项目符合“阿曼2040愿景”中将旅游业作为经济多元化核心支柱的战略规划。他表示，项目预计将为当地创造数百个就业岗位，并通过引入本地中小企业、培训本国人才等方式，带动相关产业链发展，为佐法尔省的经济社会发展注入新的活力。

该项目的实施将进一步提升旅游业对阿曼国内生产总值的贡献，完善当地基础设施，巩固塞拉莱在地区内的主要旅游中心地位。