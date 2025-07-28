迪拜市政府与企业合作推动废油再利用 加快循环经济建设

阿通社迪拜2025年7月28日电 迪拜市政府与DUBAL控股公司子公司BiOD Technology FZCO日前签署谅解备忘录，旨在将废弃植物油和动植物脂肪转化为清洁可再生的生物柴油燃料(B100)，这是朝着加强环境可持续性和巩固酋长国循环经济理念迈出的重要步骤。

根据备忘录，BiOD Technology公司获得授权从迪拜各地收集油脂和脂肪并将其处理转化为生物柴油燃料。这一倡议有助于减少对污水基础设施的污染，同时降低环境足迹和污水处理相关的运营成本。

此次合作是支持迪拜长期可持续发展战略的重要组成部分，有助于加强当地绿色经济发展，加速向清洁可持续能源解决方案的转型。

签署仪式有多位官员出席，包括迪拜市政府污水处理和再生水项目部门主任工程师法赫德·阿瓦迪、BiOD Technology公司董事会成员优素福·巴斯塔基以及该公司首席执行官希瓦·维格。

迪拜市政府废料和污水处理机构执行总监工程师阿德尔·马尔祖基表示："这一合作伙伴关系代表着我们通过创新和可持续的废物转能源解决方案推进迪拜环境议程努力中的关键步骤，与我们在废物和污水综合管理领域的目标相结合，以增强迪拜的可持续性和领先地位。"他指出，将废物转化为有价值的能源来源不仅保护重要基础设施，还有助于减少环境风险，实现迪拜2030年环境可持续发展计划的目标。

BiOD Technology公司董事会主席艾哈迈德·本·法赫德·穆海里表示，该公司的努力专注于提供实用有效的解决方案，为改善环境和促进迪拜循环经济目标做出贡献。

首席执行官希瓦表示，这一合作伙伴关系是公司扩大努力范围的重要步骤，朝着支持可持续废物管理和促进创新回收解决方案的更广泛倡议发展。

该谅解备忘录被认为是公私合作的先锋步骤，为可扩展且具有重大影响的环境解决方案铺平道路，促进循环经济原则，有助于保护迪拜的基础设施和环境。