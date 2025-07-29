达尔集团上半年净利润增长24%达41亿迪拉姆

阿通社阿布扎比2025年7月29日电 达尔集团29日公布的财务报告显示，该集团2025年上半年税后净利润同比增长24%，达到41亿迪拉姆，第二季度净利润为22亿迪拉姆。

财报数据显示，达尔集团上半年总收入同比大幅增长42%，达到155亿迪拉姆。其中，第二季度收入约77亿迪拉姆，同比增长46%。

在房地产开发业务方面，达尔集团表现强劲，同期开发项目销售额达到183亿迪拉姆，同比增长31%。这一增长主要得益于对现有项目库存的强劲市场需求，以及在阿联酋成功推出的五个全新开发项目，包括法哈德岛的两个项目、雅斯岛华尔道夫酒店公寓、灯塔生活III项目以及位于迪拜的野地项目。

据介绍，达尔集团开发项目的累计收入规模已达到创纪录的623亿迪拉姆，其中534亿迪拉姆来自阿联酋本土市场。这一强劲的项目储备为集团未来两到三年的收入持续增长提供了有力保障。

在客户构成方面，达尔集团在阿联酋向国际买家和本地居民的销售额达到147亿迪拉姆，占其在阿联酋市场上半年总销售额的84%，充分体现了国际买家对阿联酋房地产市场的持续强劲需求。

达尔集团董事会主席穆罕默德·哈利法·穆巴拉克表示，集团上半年利润的大幅增长充分证明了其基于多元化收入来源的商业模式的高效性，以及集团在战略执行方面的卓越成功。他强调，这一创纪录的业绩表现得益于充满发展机遇的宏观经济环境，以及阿联酋强劲的财政稳健性和在主要经济部门的持续优质投资。

穆巴拉克进一步指出，阿联酋持续的人口增长态势以及其作为全球商业中心的重要地位，有效推动了市场对高端豪华房地产的日益旺盛需求。这一市场趋势直接推动了达尔集团开发部门销售业绩在上半年达到183亿迪拉姆的优异水平，使其在建项目组合价值创下623亿迪拉姆的历史新高。

达尔集团首席执行官塔拉勒·扎雅比表示，达尔集团在2025年上半年实现了强劲的业务增长，主要受益于开发项目销售的出色表现、投资房地产组合的持续扩张以及资本的规范化配置管理。他指出，集团开发部门的现有项目和新推出项目均获得了市场的高度认可和强劲需求，在阿布扎比和迪拜的重点项目中均实现了卓越的销售业绩。

受益于积极的市场环境，达尔投资公司的调整后息税折旧摊销前利润在2025年上半年同比增长18%，达到16亿迪拉姆，其管理的资产总价值已达到470亿迪拉姆。

财务数据显示，达尔集团拥有稳健的财务基础以支持其持续增长战略。截至6月底，集团可用且不受限制的现金流动性达到122亿迪拉姆，此外还拥有175亿迪拉姆的已确认但未动用银行授信额度，为集团未来发展提供了充足的资金保障。