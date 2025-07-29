阿布扎比扩大自动驾驶出租车服务范围

阿通社阿布扎比2025年7月29日电 阿布扎比市政交通局下属综合交通中心29日宣布，与自动驾驶技术专业公司WeRide合作，通过优步平台和本地运营商Tawasul Transport公司，将自动驾驶出租车服务运营范围扩展至Al Reem岛和Al Maryah岛。这一举措是智能自主系统委员会战略框架的重要组成部分。

此项扩展计划旨在支持阿布扎比酋长国发展人工智能驱动的交通系统，进一步巩固其作为智能出行和创新技术领域区域领导者的地位。该计划符合阿布扎比智能交通发展战略，致力于为酋长国居民和游客创建可持续、智能的交通环境。

通过此次服务范围扩展，自动驾驶出租车服务现已覆盖阿布扎比主要区域的一半，有力支持了阿布扎比到2040年实现25%出行依赖智能交通系统的战略发展目标。

据介绍，该服务将在Al Reem岛和Al Maryah岛运营自动驾驶车辆。这两个岛屿是阿布扎比人口密度最高的区域，同时也是金融、住宅和商业领域的重要中心。由于这两个岛屿具有复杂的交通流动模式和较高的车辆密度特征，为全面展示WeRide公司先进自动驾驶技术的高效性能提供了理想的测试环境。同时，这一举措有助于满足民众对可靠便捷出行解决方案日益增长的需求，应对不断加剧的交通挑战。

这项服务扩展是对目前已在Saadiyat岛、Yas以及通往扎耶德国际机场道路上运营的自动驾驶出租车服务的重要补充，也是酋长国智能出行项目当前车队规模和运营范围扩展计划的关键部分。

据统计，自2024年12月该服务在优步平台正式推出以来，自动驾驶出租车车队规模已实现三倍增长。综合交通中心目前正在积极推进服务范围扩展工作，计划覆盖阿布扎比岛的更多区域，以提供更广泛的服务覆盖面，进一步增强酋长国智能出行系统的整体效率，为项目全面商业化运营创造必要的运营环境，从而实现交通部门智能化转型的战略发展目标。

通过在重要经济部门深度整合人工智能技术和可持续出行解决方案，阿布扎比进一步巩固了其作为中东地区追求智能城市发展典范城市的领先地位。

综合交通中心代理总干事阿卜杜拉·加夫利博士表示，此次服务扩展标志着阿布扎比实现更加智能、安全交通系统愿景征程中的重要里程碑。他强调，中心将继续致力于采用创新可持续的解决方案来增强交通网络建设，改善居民生活质量，加快智能交通发展进程，并通过与战略合作伙伴的密切协作，不断提升所有民众的出行体验。

WeRide公司首席财务官兼国际业务部门负责人李岩表示，Al Reem岛和Al Maryah岛是市场需求旺盛的重要区域，构成了通往阿布扎比的战略性门户。此次服务扩展将使公司能够服务更大规模的乘客群体，在复杂的城市环境中充分展示先进的自动驾驶技术，并在酋长国各地更广泛地推广自动驾驶车辆的应用。

优步中东地区自主出行业务部门负责人穆罕默德·贾尔达纳表示，他期待能够让更多阿联酋民众享受到自动驾驶车辆服务，并预测2025年将成为自动驾驶车辆技术真正融入大众日常生活的关键一年。

值得注意的是，阿布扎比作为中东和北非地区首个实现自动驾驶车辆商业化运营的城市，已经确立了其在智能交通领域的先锋地位。目前，该市拥有由44辆车辆组成的最大规模运营车队，在城市内多个重要地点提供服务。

此次服务扩展充分体现了阿布扎比与WeRide、Space42、优步和Tawasul Transport等全球技术和交通领域领军企业建立的战略合作伙伴关系的显著成效，这些合作有力推动了智能出行系统先进基础设施的建设发展。

据了解，WeRide公司是自动驾驶技术领域的知名企业之一，其在阿布扎比运营的车队是该公司在美国和中国之外的最大规模运营车队。这一事实进一步确认了阿布扎比酋长国作为交通创新技术领先中心的重要地位，并充分体现了该酋长国在发展支持可持续城市发展目标的智能出行系统方面的前瞻性战略愿景。