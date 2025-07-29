联合国秘书长：加沙濒临饥荒边缘

阿通社纽约2025年7月29日电 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯29日表示，加沙地带的粮食消费与营养指标已降至冲突爆发以来的最低水平，当前饥荒风险迫在眉睫。

他指出，粮食安全阶段综合分类报告（IPC）发布的最新评估确认了联合国的担忧，即加沙正处于饥荒边缘。他形容加沙面临“令人震惊的人道灾难”，“这不再是警告，而是摆在世界面前的事实。必须结束这一噩梦。”

根据评估，加沙部分地区已超过饥荒判断标准中的两个关键门槛。世界粮食计划署与联合国儿童基金会警告，全面开展人道响应的时间已经紧迫。

联合国机构当日发布的联合声明指出，持续冲突、基础服务体系崩溃及对人道援助运输与分发的限制，造成数十万人面临严重粮食不安全。

声明呼吁立即、持久停火，释放人质，并加快人道行动。

世界粮食计划署执行主任辛迪·麦凯恩强调，加沙人民的苦难已难以承受，必须立即且持续大量运送粮食援助，不容任何障碍。

联合国妇女署执行主任西玛·巴胡斯指出，加沙有约100万名妇女与女孩正面临饥饿、暴力和侵害的多重威胁。她表示，这些女性被迫在觅食与生命风险之间作出艰难选择，目睹子女在眼前饿死。

IPC是一个全球粮食安全评估框架，由联合国机构及合作组织共同运营，将粮食不安全划分为五个阶段，其中第五阶段即为“饥荒”。