阿布扎比上半年非石油外贸达1954亿迪拉姆 增长34.7%

阿通社阿布扎比2025年8月4日电 据阿布扎比海关公布的数据显示，2025年上半年，阿布扎比酋长国非石油外贸继续保持强劲增长，总额达1954亿迪拉姆，同比增长34.7%，而2024年同期为1450亿迪拉姆。

数据显示，2025年上半年非石油出口额达785亿迪拉姆，同比增长64%，远高于2024年同期的479亿迪拉姆。同期，进口额增长15%，由去年同期的700亿迪拉姆升至800亿迪拉姆。转口贸易活动增长35%，金额超过360亿迪拉姆，而2024年同期为266亿迪拉姆。

报告指出，非石油外贸增长反映出阿布扎比实施经济多元化战略的成效，以及前瞻性政策和对多个重点领域的投资力度，助力其打造区域乃至全球贸易和物流枢纽。

阿布扎比经济发展局主席艾哈迈德·贾西姆·扎阿比阁下表示，2025年上半年非石油外贸的优异表现，进一步巩固了阿布扎比作为全球经济强国和连接东西南北的重要枢纽地位。

他指出，面对当前全球贸易和经济挑战，阿布扎比经济的持续增长彰显出长期经济规划的成功，以及执行政策的高效性和致力于推动自由、公平产品与服务交换的坚定承诺。

扎阿比强调，将继续加大努力，进一步巩固阿布扎比在全球经济体系中的地位，通过发展创新解决方案、简化贸易流程、运用智能系统和整合服务等措施，提升物流流通效率，巩固其作为全球贸易与投资中心和国际供应链关键节点的地位。

阿布扎比海关总局长拉希德·拉哈吉·曼苏里阁下表示，目前的成就反映了阿布扎比经济战略的成功，也凸显了阿布扎比海关在与战略伙伴合作中所发挥的重要作用，通过采用先进系统、技术与数字创新，持续推动贸易便利化。

曼苏里还指出，阿布扎比海关将继续推进建设灵活、前瞻性的海关体系，以支持全球供应链，提升阿布扎比作为区域与全球贸易与商业中心的竞争力。

他补充道，阿布扎比海关将致力于提供高效服务和流程，加快通关速度，强化与本地及国际伙伴的协作，助力可持续增长，服务未来经济，进一步巩固阿布扎比在全球贸易版图中的领先地位。