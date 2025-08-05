阿拉伯议会主席赞扬阿联酋援助加沙努力

阿通社开罗2025年8月5日电 阿拉伯议会主席穆罕默德·本·艾哈迈德·亚玛希阁下5日高度赞扬阿联酋在支持巴勒斯坦人民、缓解其苦难方面发挥的先锋人道主义作用，特别是在加沙地带面临严峻人道主义形势的情况下。

亚玛希表示，以"勇敢骑士3"行动为首的阿联酋各项倡议，是阿拉伯团结和有效人道主义行动的光辉典范。支援形式多样化，包括派遣载有食品、医疗用品和生活必需品的船只和卡车车队，以及实施专门的空投行动，以抵达陆路难以到达的地区。这些行动均与兄弟国家和友好国家开展合作。

他指出，这些努力的具体体现是阿联酋"哈利法人道主义"号船只——该倡议的第八艘援助船——抵达阿里什港，载有超过7166吨人道主义援助物资，包括食品、医疗卫生用品和生活用品，以及配备完善的救护车和水罐车，以支持加沙地带的紧急需求。

亚马希介绍，自启动"勇敢骑士3"倡议以来，阿联酋已通过陆海空运输方式提供超过8万吨人道主义救援物资，动用了600多架次航班、17艘货船和5400多辆卡车。此外，阿联酋还通过在加沙建立野战医院和在阿里什海岸设立浮动医院来支援医疗部门。

他强调，这些持续努力有助于将支援送达加沙地带最需要的地区，体现了阿联酋对人道主义原则的坚定承诺，以及在危机和紧急情况下支援兄弟民族的一贯方针。

阿拉伯议会主席高度评价阿联酋与埃及在确保援助物资送达受助者方面的持续协调，强调这些真挚立场体现了与巴勒斯坦事业的真诚阿拉伯团结，表达了阿联酋领导层支持巴勒斯坦人民合法权利的坚定立场。他指出，这些人道主义努力构成了阿拉伯统一立场在人道主义和政治层面支持加沙的重要支柱。