阿联酋：苏丹港当局的虚假指控是为拒绝和平努力而进行的拙劣操弄

阿通社阿布扎比2025年8月5日电 阿联酋坚决拒绝苏丹港当局发表声明中所包含的虚假指控与毫无根据的说法，该声明无端指责阿联酋介入苏丹当前冲突，称其涉嫌支持某些武装团体或分子。

阿联酋强调，这些毫无证据的指控只是拙劣的媒体操弄，旨在转移视线，掩盖该当局在持续超过两年的苏丹内战中所承担的直接责任，并破坏一切地区和国际为实现苏丹和平所做的努力。

此前，国际机制早已确认这一点，包括海牙国际法院驳回该当局对阿联酋提出的诉讼，以及2025年4月17日发布的联合国苏丹问题专家小组最终报告，该报告中未就阿联酋做出任何结论或提出任何证据。这些文件资料证实了相关指控的虚假性，并表明这些主张毫无法律或事实依据。

阿联酋重申，所谓“苏丹港当局”不代表苏丹合法政府，也不反映苏丹人民的真实意愿，并呼吁国际社会加大努力，支持一项由文职人员主导的政治进程，摆脱任何交战方的控制。

阿联酋指出，这些指控只不过是阻挠和平进程、逃避在结束冲突中所应承担的法律、道义与人道责任的手段，旨在阻碍实现苏丹人民对安全、稳定与发展的期待的过渡进程。

阿联酋再次重申，将全面支持所有旨在实现立即停火、保护平民、追究暴行与侵犯人权者责任的国际和地区努力，并与伙伴携手寻求一个全面、可持续的解决方案，以结束这场毁灭性战争，确保苏丹及其兄弟人民的安全与稳定未来。