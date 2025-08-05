迪拜伊斯兰银行上半年净利润37亿迪拉姆

阿通社迪拜2025年8月6日电 迪拜伊斯兰银行5日公布财报显示，该行今年上半年录得净利润37亿迪拉姆，同比增长10%。

据悉，该行税前利润达43亿迪拉姆，同比增长16%，主要得益于营业收入增至64亿迪拉姆。银行资产负债表持续扩张，自年初以来增长8%，总资产超过3730亿迪拉姆，折合逾1000亿美元。

财报显示，净融资资产增至2370亿迪拉姆，增幅12%；客户存款增长14%，达2840亿迪拉姆。

迪拜酋长办公室主任、迪拜伊斯兰银行董事会主席穆罕默德·易卜拉欣·谢巴尼表示，迪拜伊斯兰银行通过完善的治理体系和对价值导向银行服务的坚定承诺，保持了优异表现。他指出，银行上半年的成果体现了五十年来与国家发展议程保持一致的成果。

谢巴尼强调，今年是该行发展历程中的重要里程碑。自1975年成立以来，迪拜伊斯兰银行已发展成为领先的伊斯兰金融机构，市值超过650亿迪拉姆，资产达3700亿迪拉姆。2025年上半年，银行总资产首次突破1000亿美元大关，这不仅体现了业务规模，也反映了其适应能力和对全球市场变化的快速响应能力。

迪拜伊斯兰集团首席执行官阿德南·沙卢万博士表示，尽管市场经历经济波动，银行税前利润仍实现16%的显著增长。他指出，在阿联酋企业税首次实施的背景下，银行继续保持强劲表现，税后净利润达37亿迪拉姆。