联合国安理会讨论加沙人道主义危机

阿通社阿布扎比2025年8月5日电 联合国安理会5日晚举行正式会议，讨论中东地区局势发展，重点关注加沙地带恶化的人道主义状况。

联合国副秘书长米罗斯拉夫·延恰在会议简报中指出，被围困的加沙地带居民面临严峻和危险的生存环境，拯救生命的粮食援助运送到地带各区域的工作仍在继续。

延恰提及在加沙工作的联合国合作伙伴发出的警告，称该地区粮食严重短缺，威胁当地居民的生存。

与此同时，联合国人道主义事务协调办公室当天发表声明表示，加沙居民仍在为生存而抗争，整个地带饥饿和饥荒现象持续加剧。

声明指出，目前进入加沙的粮食供应量无法满足居民的最低需求。联合国机构及其人道主义伙伴面临重大障碍，无法运送充足的援助物资并将其分发给当地社区。

声明强调，随着营养不良水平不断上升，儿童更容易出现免疫系统衰弱症状，威胁其长远的成长和发展。

据悉，上周四共有71个厨房在加沙各地准备并分发了超过27万份热餐，其中1万份专门提供给因基础设施严重受损和基本物资短缺而面临运营困难的医疗设施。

声明表示，这一餐食数量远低于满足该地区200多万人口需求的最低标准。

声明强调，迫切需要增加粮食供应量，并为人道主义工作者提供安全环境，使其能够快速有效地接触需要帮助的民众。

联合国人道协调办公室还提到药物严重短缺问题，这进一步加剧了医疗工作者的压力，他们在极其困难的条件下和极其有限的资源中继续履行职责。