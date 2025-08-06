迪拜航企上半年利润飙升228%

阿通社迪拜2025年8月6日电 迪拜航空工业公司6日公布的财报显示，该公司今年上半年收入同比增长24%，达8.436亿美元，而去年同期为6.792亿美元。税前利润大幅跃升228%，达5.068亿美元，而2024年上半年为1.543亿美元。

据财报显示，公司盈利指标持续改善，调整后税前利润率升至25.7%，税前股本回报率达13.3%。

财报显示，今年上半年公司运营现金流达6.59亿美元。截至2025年6月底，总资产上升至约160亿美元，而2024年12月底约为130亿美元。这主要得益于公司去年5月以20亿美元成功收购北欧航空资本公司（NAC）。

此次收购使迪拜航空工业的飞机组合扩展至约750架，包括拥有的、管理的和在订飞机，增长率接近50%。

据悉，公司上半年收购飞机236架，出售飞机35架。

迪拜航空工业首席执行官费罗兹·塔拉博尔表示，公司已完全完成前端运营功能整合，目前正在推进系统和支持功能整合工作，预计将于今年第三季度末完成。