M42发布全球最大AI结核病检测研究成果

阿通社阿布扎比2025年8月6日电 阿联酋领先的人工智能健康科技企业M42公司6日公布了一项大规模科学研究成果，该研究在人工智能结核病筛查领域属全球最大规模研究之一，相关成果已发表在《自然》合作期刊的权威科学杂志《数字医学》上。

据介绍，这项研究由M42集团与其旗下阿布扎比首都健康筛查中心合作开展，分析了超过100万张胸部X光片，成为验证人工智能在临床实践中有效性的全球最大真实世界研究之一。

研究重点评估了由人工智能驱动的先进AIRIS-TB模型性能，该模型专为简化结核病常规检测流程而设计，帮助放射科医生将注意力集中在复杂或危急病例上。

该模型表现卓越，在接收者操作特征曲线下面积（AUROC）测试中得分达98.5%，这一统计标准体现了模型在高精度区分患病和健康病例方面的能力。

研究结果证实，AIRIS-TB在支持初步检查和胸部X光片高效分类方面表现突出，确立了其作为结核病早期检测精准医疗工具的可靠性。在分析的完整数据库中，所有病例假阴性率为0%，巩固了该模型作为结核病常规筛查工作流程自动化可靠安全解决方案的地位。

M42集团首席执行官迪米特里斯·莫拉瓦西利斯表示，AIRIS-TB模型充分证明了人工智能在医疗应用中的高效率和卓越精度，其易于使用和整合的特点特别适用于资源有限、放射科专家严重短缺的医疗环境。

他指出，该模型是一个可扩展的先进技术解决方案，能够增强医疗团队能力，在结核病高发地区直接助力拯救生命。

首都健康筛查中心首席执行官莱拉·阿卜杜勒·瓦拉斯博士表示，AIRIS-TB模型的成果体现了人工智能在医疗系统中角色的根本性转变，从单纯的辅助工具发展为临床实践的有效合作伙伴。

她强调，高精度常规检查自动化使医护人员能够专注于复杂和高危病例，有助于提升诊断质量、改善患者预后并增强全球医疗基础设施效率。

据悉，该研究经阿布扎比卫生部门严格审核，确保其符合最高临床标准。研究成果在国际权威科学期刊发表，彰显了M42公司的科技创新实力，进一步提升了阿联酋作为全球医疗创新和人工智能健康科技中心的地位。