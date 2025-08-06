阿联酋代表团参观ChinaJoy 2025

阿通社上海2025年8月6日电 阿联酋国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈迈德阁下近日率"BRIDGE 2025"峰会代表团访问"ChinaJoy 2025"中国国际数码互动娱乐展览会，这是中国数字娱乐产业规模最大的盛会。

此次访问是为定于今年12月8日至10日在阿布扎比举行的"BRIDGE 2025"峰会进行的筹备巡访。该峰会是汇聚全球媒体、文化、创意内容制作领袖和决策者的最大平台。

此次访问旨在了解中国在电子游戏、人工智能和技术领域的最新创新成果，探索阿联酋与中国在不断发展的创意产业领域的未来合作前景。

代表团在访问期间会见了ChinaJoy创始人韩志海。经过20年持续发展，韩志海在巩固ChinaJoy在全球数字娱乐产业地位方面发挥了重要作用，成功将其打造为该领域全球最具影响力的展会之一。

阿勒哈迈德阁下一行在访问期间考察了手机和平板电脑游戏、交互技术、人工智能支持平台和智能出行解决方案等领域的最新创新成果。隶属于OPPO的领先智能手机品牌一加展示了专为游戏优化的智能设备，配备先进冷却系统和高刷新率屏幕。

抖音平台作为TikTok的中国版本，展示了创新的人工智能工具，帮助游戏内容创作者实时创建互动内容并发起广泛传播的游戏活动。

访问还包括全球电动汽车领军企业比亚迪，该公司展示了智能系统和集成游戏平台，体现了智能出行与娱乐的未来融合趋势。

CreateAI公司展示了生成式人工智能在非玩家控制角色虚拟角色设计领域的创新应用，为元宇宙世界提供了前瞻性视角。

阿勒哈迈德阁下强调了先进数字技术在重塑娱乐和游戏产业中的核心作用。他表示，ChinaJoy展会是展示推动该领域转型的最新人工智能创新成果的重要全球平台，这些创新已成为产业增长和迈向新高度的根本推动力。

他指出，与技术和数字娱乐领域全球领先企业建立战略伙伴关系十分重要，这有助于加强知识交流，采用最新智能解决方案，丰富用户体验并推动地区创新发展。

在"BRIDGE"框架下，阿联酋致力于巩固其在新兴创意生态系统中的重要地位。"BRIDGE2025"峰会将在阿布扎比汇聚媒体、游戏产业、技术和数字娱乐领域的全球领导者，探讨加强阿联酋、中国和全球游戏产业社区合作的途径。

通过支持这些领域，"BRIDGE"旨在强化其作为构建重塑全球数字内容和通信未来路径平台的作用。