联合国机构敦促以色列撤销限制人道组织新规

阿通社纽约2025年8月6日电 联合国多家人道主义机构6日发布联合声明，敦促以色列撤回其此前提出的要求，即强制国际非政府组织提供其巴勒斯坦籍员工的敏感个人信息，否则将面临其人道行动被中止的风险。

声明指出，该要求是以色列一揽子限制措施的一部分，旨在限制国际组织在加沙地带、约旦河西岸及东耶路撒冷的工作。

联合国方面警告称，大部分国际组织可能在9月9日前被取消注册，被迫撤离国际员工，从而无法继续为巴勒斯坦民众提供关键救援服务。

声明还透露，根据新的制度，尚未完成注册的组织已被禁止向加沙运送援助物资。仅7月一个月内，以色列当局就以“未获授权”为由，拒绝了29家组织的运送请求，涉及食品、药品与基本卫生物资。

联合国方面强调，该政策对弱势群体影响尤为严重，特别是妇女、儿童、老年人及残障者，其面临更高的剥削与健康风险。

声明指出，国际组织对本地巴勒斯坦机构在资金、物资与技术支持方面发挥关键作用，若合作中断，数百万民众将失去粮食、医疗与庇护服务。

联合国呼吁，以色列应遵守其国际人道法义务，确保人道援助的持续进行。在加沙面临饥荒、死亡人数持续上升的背景下，保障援助通行尤为紧迫。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员菲利普·拉扎里尼强调，应允许联合国系统及其伙伴继续开展人道工作。他表示，过去五个月以色列尝试以军事分发点取代联合国体系，导致饥饿成为加沙“新的杀手”，呼吁立即恢复有尊严的人道通道。