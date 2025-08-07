阿联酋交付首批核电低碳铝

阿通社阿布扎比2025年8月7日电 阿联酋环球铝业公司和阿联酋核能公司7日宣布，首批在阿联酋使用巴拉卡核电站电力制造的低碳排放铝材已完成交付。

据介绍，阿联酋环球铝业公司以"MinimAL"品牌营销这种低碳铝材。该批铝材将供应给埃及专业铝材生产企业坎克斯铝材拉丝公司，使其成为首家使用"MinimAL"铝材制造基础设施、太阳能、运输和建筑用途先进产品的客户。

阿联酋环球铝业公司的这一新产品有助于巩固阿联酋作为全球市场低碳工业材料可靠供应商的地位，同时扩大公司为本地和全球客户提供的低碳金属产品组合。

阿联酋核能公司董事总经理兼首席执行官穆罕默德·哈马迪表示，这一成就突出了核能在增强阿联酋能源安全方面的核心作用，同时支持国家减少工业部门碳排放的努力。他指出，巴拉卡电站为铝业等高耗电行业全天候提供清洁电力，有助于巩固零碳经济基础，实现长期可持续效益。

阿联酋环球铝业公司首席执行官阿卜杜勒纳赛尔·本·卡尔班表示，对低碳铝材的需求正快速增长，预计到2040年将增长三倍。他强调，通过"MinimAL"产品，在阿联酋愿景和战略核能投资支持下，公司将巩固其作为可持续工业未来可靠合作伙伴的地位。

坎克斯铝材拉丝公司总经理穆塔西姆·达布尔表示，公司致力于在从原材料到最终产品的每个生产阶段实现可持续发展。他说，使用"MinimAL"铝材体现了公司的回收理念，通过将废料转化为有价值的产品，从生产开始就减少碳排放。

据悉，清洁电力通过阿联酋"清洁能源证书"计划获得认证，采用国际可再生能源证书标准组织(I-REC)协议确保可追溯性和可靠性。能源通过阿联酋水电公司(EWEC)经国家电网提供。

巴拉卡核电站每年产生40太瓦时清洁电力，约占阿联酋电力需求的25%，相当于瑞士年度总能源需求。巴拉卡电站的零碳电力每年减少2240万吨碳排放，相当于减少460万辆汽车上路。

阿联酋环球铝业公司是全球首家使用太阳能生产铝材的企业，2024年生产8万吨"CelestiAL"铝材。公司还在美国和德国工厂生产以"RevivAL"品牌营销的回收铝材。目前，阿联酋环球铝业正在塔韦拉地区建设该国最大的铝回收工厂，预计2026年上半年投产。