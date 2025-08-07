Space42上半年标准化净利润5300万美元

阿通社阿布扎比2025年8月7日电 Space42公司7日公布2025年上半年综合财务业绩，标准化净利润达5300万美元，与去年同期持平，但利润率显著改善。

据介绍，Space42上半年末现金和短期存款达8.16亿美元，受益于获得由出口信贷机构担保的7亿美元新融资便利，该融资基于约68亿美元的未来合同收入。

Space42执行董事卡里姆·萨巴格表示，业绩反映了公司对运营卓越和提升机构效率的坚定承诺。他指出，随着"Thuraya-4"卫星投入商业运营，以及持续改善运营效率，Space42已处于有利位置，能够实现符合市场需求的可持续增长。

据财报显示，太空服务业务2025年第二季度收入同比增长2%，达1亿美元，主要由石油天然气行业的两位数增长推动。该部门在安全通信和移动通信服务领域表现强劲。随着最近发射的"Thuraya-4"卫星开始商业运营，预计下半年该部门增长将加速，为国防安全部门和商业应用提供新的移动通信服务。

在智能解决方案方面，该部门主要专注于制造和部署由七颗现代雷达遥感卫星组成的"前瞻"系统，同时开发先进的"GIQ"地理空间分析平台。

Space42与阿布扎比投资办公室合作推出了中东首个专门制造雷达卫星的设施，这一举措加强了阿联酋在高精度卫星制造方面的主权能力。继"Foresight-1"和"Foresight-2"卫星发射后，为扩大地球观测卫星星座铺平道路。

公司还完成了高空平台研发制造设施的建设，该设施每年可提供20多架无人机，并完成了用于地球观测和4G通信任务的先进载荷测试，为2026年全面商业发射做准备。

在技术创新方面，公司继续开发和扩展与阿联酋航天局合作的"GIQ"平台，该平台是AI支持的地理空间智能解决方案的数字基础。该平台上半年已在微软Azure商店推出，计划2025年第四季度推出行业专业解决方案。

此外，公司与Viasat合作，在设备与卫星直接通信技术方面取得显著进展，正在建立基于5G标准的统一开放架构，预计2025年下半年将宣布重要里程碑成果。

