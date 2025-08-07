迪拜环球港务集团在杰贝阿里港启用260万平方英尺新场地

阿通社迪拜2025年8月7日电 迪拜环球港务集团7日宣布，在杰贝阿里港4号码头启用面积260万平方英尺的新场地，进一步增强其在汽车行业的物流能力。

据当天发布的声明，这一扩建项目可提供1.3万辆汽车的存储容量，使港口总存储容量提升至7.5万辆汽车，进一步巩固了迪拜作为地区汽车贸易枢纽的地位。

扩建项目包括长800米的码头，能够同时处理3艘滚装船。通过将滚装操作从1号集装箱码头转移至4号码头新专用区域，迪拜环球港务集团旨在改善码头可用性，加快响应时间，扩大港口容量以满足客户不断增长的需求。

迪拜环球港务集团海湾合作委员会国家首席执行官兼总经理阿卜杜拉·本·迪米桑表示，迪拜致力于增强其作为全球汽车贸易中心的地位，这一扩建为汽车制造商、贸易商和物流服务提供商提供了与中东、非洲等地区主要市场更快更可靠的连接。

迪拜环球港务集团海湾合作委员会国家港口和码头高级副总裁沙哈布·贾斯米指出，这一扩建代表着旨在提升客户服务的额外投资，更大的空间、更快的服务和码头的可靠性将支持汽车供应链的增长。

据介绍，汽车容量扩建是在车辆处理量强劲增长背景下进行的。2025年上半年，杰贝阿里港接收汽车54.5万辆，同比增长28%。进口汽车占港口滚装货物总量的65%，主要来自中国、日本、泰国、印度和韩国。

该扩建是迪拜环球港务集团汽车行业综合战略的组成部分，其中包括在迪拜建设占地2000万平方英尺的先进汽车市场计划，预计将成为世界同类项目中规模最大的。

这些项目将共同支持迪拜"D33"经济议程，目标是到2033年使经济规模翻倍，并在智能物流服务领域实现全球领先地位。