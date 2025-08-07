“Thndr”平台获批服务个人投资者

阿通社阿布扎比2025年8月7日电 阿布扎比证券交易所7日宣布，批准“Thndr”平台成为首个面向个人投资者的远程交易会员。该平台是中东和北非地区知名的数字投资平台之一，隶属Hub71孵化企业，受阿布扎比全球市场金融服务监管局监管。

根据公告，“Thndr”用户将可通过其移动端投资平台，直接投资阿联酋部分大型上市公司和交易所交易基金。这一举措旨在进一步拓展阿布扎比与全球资本市场的互联互通。

“Thndr”成立以来在地区市场表现活跃。2024年，该平台交易额逾130亿美元，成交笔数达1200万笔，累计下载量超过400万次。其投资范围覆盖阿联酋、埃及和美国市场，资产类别涵盖股票、黄金、共同基金和储蓄产品等。

阿布扎比证券交易所集团首席执行官阿卜杜拉·萨利姆·纳伊米表示，此次合作是加强区域资本市场连接的重要一步，有助于推动金融包容，拓展创新投资机会，并在数字化创新和跨境金融服务领域设立新标杆。

远程交易会员模式将使更多个人投资者、国际经纪商及机构无需在阿联酋境内即可交易阿布扎比证券交易所上市证券，符合国际最佳实践，有望扩大投资者基础、吸引外资、提升市场流动性并促进交易活跃度。

“Thndr”联合创始人兼首席执行官艾哈迈德·哈穆达表示，这一合作不仅有助于用户进入表现突出的阿联酋市场，还可通过“Tadawul”平台触达中东和北非市场及其他国际市场。他强调，这一合作是埃及与阿联酋历史关系的延续。