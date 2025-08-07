阿联酋启动航天任务培训项目 培育专业技术人才

阿通社阿布扎比2025年8月7日电 阿联酋国家航天学院近日启动“航天任务设计与卫星工程培训项目”，旨在培养本国航天专业人才，提升国家在卫星系统、任务操作和工程设计等领域的自主能力。

该项目由国家航天局与EDGE集团合作推出，并由其子公司“FADA”和“Beacon Red”联合执行。培训为期10周，将于2025年9月16日至11月20日在阿联酋航天局总部、Beacon Red培训中心以及FADA公司设施开展，课程结合面授与在线模块，由本地及国际行业专家授课。

项目内容涵盖五大核心模块，包括航天任务设计、应用空间系统工程、系统验证与确认、航天任务操作以及一个模拟真实卫星任务全过程的中央案例项目，重点突出实践操作与战略理解的结合。

阿联酋航天局局长萨利姆·布提·库贝西表示，人才培养是航天局战略核心，国家航天学院作为转型项目平台，将理论教学与实训实践相结合，为满足阿联酋航天发展阶段需求提供支撑。

EDGE集团空间与网络安全部门负责人瓦利德·马斯马里表示，该项目不仅提供国际先进的知识与实操经验，也反映集团在支持国家航天产业可持续发展方面的承诺。

课程面向阿联酋国民开放，招收对象包括政府或私营航天机构从业人员、STEM（科学、技术、工程、数学）领域研究人员以及具有学士或以上学历的毕业生。申请截止日期为2025年8月25日。