阿联酋总统与普京在克里姆林宫举行会谈

阿通社莫斯科2025年8月7日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下7日在克里姆林宫与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京阁下举行会谈，讨论两国战略伙伴关系的各个方面以及在各个层面发展关系的可能性，并就共同关心的地区和国际问题交换意见。

双方在会谈中回顾了阿联酋-俄罗斯合作的发展轨迹，特别是在经济、贸易、投资、太空、能源等服务于两国发展优先事项的领域，体现了双方对在各个领域继续加强战略伙伴关系的重视。

谢赫穆罕默德总统表示，阿联酋-俄罗斯关系建立在相互信任和尊重的坚实基础上，基于超过五十年的建设性合作传统。他强调，阿联酋致力于与世界各国建立有效的发展伙伴关系，加强国际合作应对共同全球挑战，实现可持续发展和全世界人民的繁荣。

双方还就共同关心的地区和国际问题交换了观点。谢赫穆罕默德总统重申了阿联酋致力于巩固世界和平与稳定的坚定方针，以及推动地区和全球层面各种冲突的和平解决方案。

双方谈到了将于10月举行的阿拉伯-俄罗斯峰会的重要性，普京总统倡议举办这次峰会以加强俄罗斯与阿拉伯世界的关系。

在讨论中东地区局势时，双方强调了加强工作以找到基于"两国方案"的公正全面和平明确前景的必要性，确保所有人的稳定与安全。

谢赫穆罕默德总统重申了对普京总统为阿联酋在俄乌之间进行囚犯交换调解工作提供便利的感谢，这项工作已涉及超过四千名囚犯，并确认阿联酋准备在这一人道主义事务方面做出任何额外努力。

普京总统欢迎谢赫穆罕默德访问俄罗斯，对阿联酋在俄乌囚犯交换方面的持续努力表示感谢。他强调，俄罗斯高度重视与阿联酋发展关系，阿联酋-俄罗斯合作正在经历显著增长，特别是在经济、投资等领域。

访问期间，两国签署了"服务贸易和投资协议"。阿联酋外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下和俄罗斯经济发展部长马克西姆·列舍特尼科夫代表双方签署协议。

该协议是阿联酋与欧亚经济联盟经济伙伴关系协议的补充，为阿联酋与俄罗斯合作提供特殊双边框架，专注于服务和投资领域，涵盖金融技术、医疗保健、运输、物流服务、专业服务等。

此外，阿联酋能源和基础设施部长苏海勒·本·穆罕默德·马兹鲁伊和俄罗斯交通部长安德烈·尼基廷签署了关于陆路运输合作的谅解备忘录。

陪同出访的代表团成员包括总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫努恩·阿勒纳哈扬阁下、国家安全委员会最高委员会秘书长阿里·本·哈马德·沙姆西阁下、工业和先进技术部长苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士阁下、外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下、投资部长穆罕默德·苏韦迪阁下、国务部长艾哈迈德·萨耶赫阁下、总统战略研究和先进技术顾问费萨尔·阿卜杜勒-阿齐兹·巴纳伊阁下、驻俄罗斯大使穆罕默德·贾比尔博士阁下等。

谢赫穆罕默德总统在结束对俄罗斯的正式访问后离开莫斯科，专机离开俄罗斯领空时有军用飞机护航致敬。