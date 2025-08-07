“BRIDGE”代表团访问首尔

阿通社首尔2025年8月7日电 "BRIDGE"代表团近日抵达韩国首都首尔，这是其亚洲巡访的第三站，此前已访问中国上海和日本大阪。此次访问旨在为定于12月8日至10日在阿布扎比举办的"BRIDGE 2025"峰会做准备，峰会将汇聚全球媒体、文化、艺术内容制作者和决策者精英。

阿联酋国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈迈德阁下率团访问。代表团成员包括国家媒体办公室总干事贾迈勒·穆罕默德·卡比博士阁下。访问期间，代表团与韩国多家专业从事媒体、数字产业、技术创新、动画制作和内容制作的公司代表举行了系列会议。

代表团会见了首尔市政府行政事务第一副市长金泰均，阿联酋驻韩国大使阿卜杜拉·赛义夫·努艾米阁下出席会议。双方探讨了建立长期伙伴关系的途径，以支持"BRIDGE峰会"汇聚全球创意媒体产业专家的使命。

访问期间，代表团与多家韩国企业代表会面，介绍"BRIDGE"峰会的战略重要性及其在促进国际对话和塑造全球媒体未来方面的作用，并邀请韩国公司代表参加12月的峰会活动。

在技术和娱乐领域，代表团会见了I-ON Communications公司营销和投资者关系部主管，了解韩国数据管理和数字营销发展情况。乐天卡利弗斯公司首席执行官展示了三维互动娱乐购物平台，旨在通过虚拟体验改变全球观众视野。

SM娱乐公司增长总监崔钟民强调了娱乐在促进地区合作方面的重要性。Math-presso公司首席执行官杰克·李介绍了基于人工智能的教育方法。KAIA公司总裁张信朴强调了动画行业在韩国的重要地位。

在媒体领域，韩国新闻基金会媒体执行总监郑浩南等与代表团讨论了亚洲媒体自由、创新和新闻业未来等话题。

阿勒哈迈德阁下表示，阿联酋正在巩固其作为全球媒体合作平台的地位，与友好国家建立优质伙伴关系。他指出，"BRIDGE峰会"通过汇聚全球媒体领导者体现这一方向，首尔巡访具有特殊重要性。

他强调了加强两国媒体机构沟通、探索创意经济和数字产业投资机会的重要性，指出峰会致力于提高媒体机构应对行业快速变化的能力。

通过"BRIDGE"项目，阿联酋致力于巩固其在全球媒体、技术和创意产业体系中的核心地位。“BRIDGE 2025”峰会将汇聚全球媒体、人工智能、技术、数字文化和娱乐领导者，探索转型投资机会，加强阿联酋与全球创意社区合作。