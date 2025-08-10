阿联酋运用AI推动阿拉伯语数字化转型

阿通社阿布扎比2025年8月11日电 阿联酋在运用人工智能将阿拉伯语及其文化瑰宝融入数字世界方面提供了典型经验，增强了阿拉伯语作为能够适应未来需求语言的地区和全球影响力。

据悉，阿联酋众多机构推出优质倡议，在出版、教育、词典和创意内容等多个领域运用人工智能和现代技术。

阿拉伯语历史词典项目是沙迦"阿拉伯文化之都"去年完成的领先项目之一，代表了记录阿拉伯语跨世纪演变的重要科学成就。项目完成后，又启动了"阿拉伯语历史词典GPT"项目，旨在运用现代创新技术服务这一语言并在全球推广。

将词典与人工智能结合使研究者和爱好者能够访问超过2000万个阿拉伯词汇，具备文本书写、阅读及转换为视频片段的功能。通过沙迦阿拉伯语学院与阿联酋研究者研究中心合作，提供词典信息的持续更新功能。

穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆知识基金会致力于在阿拉伯地区和全球增强数字文化和知识，其中最突出的倡议是"数字知识中心"，这是一个专注于在综合框架内生产、收集和组织数字信息内容的阿拉伯平台。

去年，该中心提供的内容超过80万个标题和850万个数字材料，分布在18多个专门针对不同学术、思想和科学领域的图书馆中。

文化旅游部门所属的阿布扎比阿拉伯语中心实施了多项在出版领域运用人工智能和现代技术的倡议，包括"数字意义指南词典"项目。这是首个完整的阿拉伯-英语词典，提供运用人工智能和语言计算的新知识体验，包含超过7000个条目，覆盖当代语言中使用的大部分词汇。

该词典为用户特别是非阿拉伯语母语者提供准确流畅的词汇理解，具有自动发音、简化定义、解释性例子、图片以及精确的形态和语义分类等先进功能，同时具备技术灵活性，支持持续开发和更新。

中心还启动了"人工智能技术有声书"项目，使用机器学习技术将书面文本转换为高质量音频内容，以及"诗歌智能实验室"，为青年诗人、教师和学生提供数字工具，用于诗歌文本的语言和韵律规范。

此外，中心与纽约大学阿布扎比分校和扎耶德大学合作启动"阿拉伯平衡可读性语料库"项目，旨在收集包含1000万词汇、涵盖广泛文学体裁和主题的语言语料库。

在教育领域，扎耶德大学启动"扎伊"数字平台，通过提供创新工具和资源支持教师、学生和研究者发展阿拉伯语教学。穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学参与启动"Jais"模型，这是世界上最先进的阿拉伯语大型语言模型，使全球超过4亿阿拉伯语使用者能够受益于生成式人工智能。

