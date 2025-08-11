阿布扎比民防局与先进技术研究委员会签署AI合作协议

阿通社阿布扎比2025年8月11日电 阿布扎比民防局与先进技术研究委员会11日签署合作协议，旨在加强人工智能领域合作，建设综合战略并培养专业国家人才，提升阿布扎比酋长国民防安全保护能力和可持续发展水平。

阿布扎比民防局局长萨利姆·阿卜杜拉·本·布拉克·扎希里准将和先进技术研究委员会总干事沙哈布·伊萨·阿布沙哈布代表双方签署协议。此举是在采用智能可持续解决方案提高民防系统效率的框架内进行的。

扎希里准将表示，这一伙伴关系是预防和安全工具及技术发展路径中的重要进展，在民防部门运用人工智能体现了该局跟上全球发展步伐、将其用于服务社会并增强应对各种挑战能力的承诺。

阿布沙哈布表示，这一伙伴关系是将研发成果应用于阿布扎比酋长国优先事项的重要步骤，协议增强了研究系统将先进技术转化为具体解决方案的能力，有助于增强社会安全保护，确认了委员会作为阿布扎比智能创新主要推动力的作用。

双方强调了投资现代技术和知识开发智能民防系统的重要性，该系统能够适应变化、减少风险，实现最高运营效率。

据介绍，合作协议包括参与开发创新项目和智能解决方案，通过运用人工智能能力建设灵活有效的系统，解决预防和社区安全领域当前和未来挑战，有助于保护生命财产并提高生活质量。

这一合作符合阿布扎比民防局在提供智能技术与民防系统整合领导模式、建设能够适应变化环境方面的战略目标，确保社会安全并提高生活质量。

该合作还体现了先进技术研究委员会通过利用应用研究和先进技术服务国家优先事项、支持发展安全防务系统的承诺。