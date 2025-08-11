联合国谴责以军空袭致记者遇难

阿通社纽约2025年8月11日电 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯11日谴责以色列空袭造成6名巴勒斯坦记者在加沙市遇难，并呼吁对此展开独立、公正的调查。

古特雷斯通过发言人杜加里克发表声明说，此类事件凸显记者在报道加沙持续冲突时面临的重大风险。他强调，应尊重并保护记者和媒体人员，保障其自由、安全地开展工作。

声明指出，自冲突爆发以来，加沙已有至少242名巴勒斯坦记者遇难。古特雷斯再次呼吁对近期事件进行独立、公正调查，并要求停止对记者的恐吓和伤害。

杜加里克同时表示，联合国及合作伙伴已在凯雷姆沙洛姆口岸集结粮食和卫生用品，并在抵达目的地前直接卸货，原因是加沙民众处于极端困境。他说，民众“需要可靠的生命线维持生存，而不是零星援助”。

他介绍，救援人员已于10日通过该口岸运入燃料，但以色列方面平均每天仅允许约15万升燃料进入，远低于维持加沙生命救援行动的最低需求。目前，巴勒斯坦红新月会在加沙的救护车中有逾半数因燃料和零部件短缺而停运。

杜加里克强调，以色列当局应允许援助物资通过所有可用口岸和通道进入，加快大规模、安全、有尊严的人道分发。他重申，应立即实现停火，以拯救生命，确保粮食供应、医疗服务和避难物资送达有需要的人，并释放在加沙被扣押的人质。