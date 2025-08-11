阿联酋对黎巴嫩南部爆炸事故遇难者表示哀悼

阿通社阿布扎比2025年8月11日电 阿联酋外交部11日发表声明，就黎巴嫩南部苏尔区一处军队设施发生爆炸，造成多名军人死伤，向黎巴嫩共和国表示诚挚哀悼和声援。

声明向遇难者家属及黎巴嫩政府和人民致以最深切的慰问，并祝愿伤者早日康复。