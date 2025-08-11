阿联酋对黎巴嫩南部爆炸事故遇难者表示哀悼

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u624E\u6BD42025\u5E748\u670811\u65E5\u7535 \u963F\u8054\u914B\u5916\u4EA4\u90E811\u65E5\u53D1\u8868\u58F0\u660E\uFF0C\u5C31\u9ECE\u5DF4\u5AE9\u5357\u90E8\u82CF\u5C14\u533A\u4E00\u5904\u519B\u961F\u8BBE\u65BD\u53D1\u751F\u7206\u70B8\uFF0C\u9020\u6210\u591A\u540D\u519B\u4EBA\u6B7B\u4F24\uFF0C\u5411\u9ECE\u5DF4\u5AE9\u5171\u548C\u56FD\u8868\u793A\u8BDA\u631A\u54C0\u60BC\u548C\u58F0\u63F4\u3002\u58F0\u660E\u5411\u9047\u96BE\u8005\u5BB6\u5C5E\u53CA\u9ECE\u5DF4\u5AE9\u653F\u5E9C\u548C\u4EBA\u6C11\u81F4\u4EE5\u6700\u6DF1\u5207\u7684\u6170\u95EE\uFF0C\u5E76\u795D\u613F\u4F24\u8005\u65E9\u65E5\u5EB7\u590D\u3002