迪拜救护服务公司制定未来五年战略

阿通社迪拜2025年8月13日电 迪拜救护服务公司日前举行战略研讨会，旨在制定其2026-2030年的未来愿景，以加强救护准备，实现全球领先地位，并支持迪拜2040年愿景，即成为“最安全的城市”。

本次研讨会主题为“一个领先、灵活和可持续的救护系统”，由该公司执行主任米沙尔·阿卜杜勒卡里م·朱尔法尔主持，来自政府和私营部门的合作伙伴和专家出席。

研讨会回顾了救护系统面临的挑战，讨论了全球最佳实践和智能解决方案，并确定了未来五年的战略重点，包括：缩短响应时间、促进创新、培养人才、扩大社区意识以及利用人工智能实现数字化整合。

此次讨论基于该公司与咨询公司阿瑟·德·利特尔合作进行的评估，该评估发现了数字系统整合不足和可持续财务模式需求等挑战。

研讨会还强调了该公司在院前急救护理协调中扮演的三重角色（监管、运营和赋能），以及通过加强公私部门合作和采用人工智能机制来提高服务质量的重要性。

研讨会通过与纽约、伦敦等全球成功救护系统的基准比较研究，确定了人工智能调度系统、混合融资模式和多技能救护团队等五大关键成功因素。

研讨会最后展示的成果将为制定一个全面的未来战略提供支持，该战略旨在将迪拜打造成到2040年全球领先的救护系统。