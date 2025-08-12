沙迦推出多元夏季文化与娱乐活动

阿通社沙迦2025年8月13日电 夏季期间，沙迦推出多元文化与娱乐活动，面向各年龄段游客，营造安全、完善的环境，兼具现代创新与阿拉伯传统特色，致力于为游客提供丰富而难忘的夏日体验。

沙迦的夏季项目涵盖空调室内活动、户外体验及体现其文明与人文底蕴的文化地标。

在沙迦世博中心2号馆和4号馆举办的“沙姆萨娱乐城”将持续至8月30日，为儿童提供集游戏、学习和互动体验于一体的教育娱乐活动，并配套多种家庭餐饮选择。

马杰兹海滨沿哈立德湖畔分布，设有儿童游乐区、跑步道、国际餐厅和咖啡馆，可观赏音乐喷泉，是知名的家庭休闲地。卡斯巴景区提供乘坐水上巴士和电动小船、租赁自行车等体验，还设有“欢乐角”儿童区和“Wire World”户外运动探险项目。

阿尔贾达区域集购物、餐饮、儿童娱乐及极限运动于一体，其中“East Boulevard”商业区、“PlayScape”儿童乐园及占地超9万平方英尺的“滑板广场”广受欢迎。

“雨屋”让游客在雨中行走而不被淋湿，并可参观沙迦艺术基金会策划的当代艺术展览。海事博物馆展示捕鱼、潜水和航海等海洋遗产。沙迦水族馆为儿童推出“小小生物学家”项目（至8月14日），开展环保教育和探索活动。

霍尔费坎海滩融合山海景观与完善设施，是休闲度假的理想选择。

沙迦通过丰富的夏季活动，展示了融合娱乐、文化与自然的综合旅游理念，致力于提升生活质量，提供可持续的旅游与教育体验。