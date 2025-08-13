阿联酋上半年航空客运量达7540万人次 同比增长5%

阿通社阿布扎比2025年8月13日电 阿联酋民航业在2025年上半年取得显著增长，各项运营指标表现突出。统计显示，全国各机场共接待旅客7540万人次，较去年同期的7170万人次增长5%，其中1月份客流量最为密集，单月接待旅客超过1370万人次。

航空运输方面，全国航空起降架次达53.1万架次，同比增长6.2%，而2024年上半年约为50万架次。利雅得、吉达、科威特、孟买和巴林位列最活跃的五大目的地。

货运业务同样表现亮眼，总货运量超过220万吨，增幅达4.74%，其中国家航空公司承担了67%的货运业务。

阿联酋各国家航空公司通过开辟15个新航点进一步推动了这一增长，新增航线覆盖欧洲、亚洲、非洲和中东地区。扩展计划包括俄罗斯、捷克、波兰、亚美尼亚、哈萨克斯坦、越南、柬埔寨、土耳其、伊朗、埃及、克罗地亚、埃塞俄比亚和索马里等国的新增城市，这些举措进一步巩固了阿联酋作为全球领先航空枢纽的地位。

阿联酋经济和旅游部长、民航总局董事会主席阿卜杜拉·本·图克·马里阁下表示，在英明领导的指导下，阿联酋通过创新的国家倡议和战略，持续巩固其在国际航空运输领域的全球和地区地位，实现了前所未有的增长率。这提升了阿联酋在这一重要部门的竞争力和领导地位，航空业已成为推动经济增长和多元化的基本支柱，是贸易、旅游和投资的主要推动力，并在航空运输相关的各个部门创造了广泛的就业机会。

本·图克阁下指出，2025年上半年的运营指标反映了航空业的韧性和可持续性，以及国家机场、国家航空公司的竞争力和空中交通管理的效率。航空业是连接阿联酋与世界的桥梁，是实现长期经济目标的主要推动力。他强调将继续致力于加强国家与全球市场的航空连接网络，充分利用先进灵活的立法环境、雄心勃勃的开放政策以及基础设施的扩建和发展计划。

民航总局局长赛义夫·穆罕默德·苏韦迪阁下表示，航空业正以稳健步伐迈向更加增长和繁荣的前景。这些积极指标体现了该部门基础设施的实力，以及机场、航空公司和空中交通管理部门等所有合作伙伴综合努力的有效性。

苏韦迪对在客运和货运方面持续实现稳定增长率表示自豪，并提及配合这一增长的雄心勃勃的发展项目。目前全国机场总承载能力超过1.6亿人次，他对航空业将继续在支持国民经济、促进旅游业发展和贸易往来、巩固阿联酋作为地区和全球主要航空运输枢纽地位方面发挥核心作用充满信心。