阿布扎比国家石油公司六家上市子公司加速引入人工智能

阿通社阿布扎比2025年8月14日电 阿布扎比国家石油公司（ADNOC）旗下六家在阿布扎比证券交易所上市的子公司正持续在各项业务中引入人工智能技术，以推动增长、提升运营效率并增强市场竞争力。

在整合人工智能工具和解决方案的同时，这些公司在2025年上半年实现了强劲财务业绩，合并净利润达173亿迪拉姆（47亿美元），凸显ADNOC多元化业务组合的韧性与价值创造能力。

其中，“MEERAi”作为ADNOC的核心人工智能工具，能够基于实时数据为管理层提供更快速、更精准的决策支持。各公司在应用人工智能过程中，不仅提升了效率、降低了排放，还改善了客户体验。

数据显示，“ADNOC Gas”第二季度净利润同比增长16%至51亿迪拉姆，EBITDA增长8%至83亿迪拉姆，并获批派发临时股息66亿迪拉姆。资本支出同比大增49%，战略项目稳步推进，包括183.6亿迪拉姆“富气开发项目”第一阶段合同。

“ADNOC Distribution”第二季度业绩超出预期，上半年利润翻倍，EBITDA同比增长10%至20.8亿迪拉姆，净利润同比增长12.2%至13.2亿迪拉姆，上半年新增47座加油站，并拓展至埃及润滑油市场。

“ADNOC Drilling”收入同比增长30%至87.1亿迪拉姆，净利润同比增长21%至25.4亿迪拉姆，获得176.3亿迪拉姆新合同。

“ADNOC L&S”收入同比增长40%至46.2亿迪拉姆，EBITDA同比增长31%至14.7亿迪拉姆，并上调全年业绩预期。

“Fertiglobe”及“Borouge”同样录得积极表现，前者提议派发至少1亿美元股息，后者计划将全年股息提高至每股16.2费尔斯，并推进人工智能和数字化转型。

