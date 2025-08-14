阿联酋就印度洪灾表示哀悼

阿通社阿布扎比2025年8月14日电 阿联酋外交部14日发表声明，就印度共和国因强降雨引发洪灾，造成数十人死伤、数百人失踪并导致严重破坏一事，向印度表示诚挚哀悼和声援。

声明向遇难者家属、印度政府和人民致以最深切的慰问，并祝愿所有伤者早日康复。