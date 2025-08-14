阿联酋财政部与印尼代表团交流数字化财政管理经验

阿通社迪拜2025年8月14日电 阿联酋财政部近日接待了来自印度尼西亚共和国执行领导力项目的高级代表团，双方围绕政府服务数字化转型、中期财政规划及零基预算等领域的最佳实践进行深入交流。

在财政部助理次长玛丽亚姆·穆罕默德·阿尔阿米里阁下及多位部门主管的陪同下，印尼代表团听取了系列介绍与互动讨论，内容涵盖财政部在政府财政管理方面的先进方法。财政部重点介绍了2023—2026战略，旨在确保财政可持续性、增强国家财政韧性和推动创新，并在多项全球竞争力指数中取得领先。

财政部展示了数字化转型成果，包括实现内部技术流程100%自动化、数字渠道客户满意度达95%、服务办理时间缩短70%，以及获得国际奖项的人工智能创新项目和最高标准的网络安全措施。同时，财政部通过建立集中数据湖和开发预测分析支持决策与透明度建设，落实“我们阿联酋2031”愿景和“阿联酋人工智能战略2031”。

此外，财政部还分享了基于数据的财政预测经验，与国际货币基金组织、世界银行及特许公认会计师公会等国际机构的合作，并在全球平台展示公共财政创新，推动阿联酋建设全球智能、可持续公共财政中心。

阿尔阿米里阁下表示，财政部重视通过知识合作推动政府机构创新发展，此次访问体现了阿联酋在全球政府财政管理领域的引领地位，并期待与印尼建立长期合作关系。印尼代表团对阿联酋在数字化财政服务方面取得的进展给予高度评价。

