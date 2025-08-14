哈伊马角地产上半年净利润增长八成

阿通社哈伊马角2025年8月14日电 哈伊马角地产公司14日公布2025年上半年财务业绩，收入达7.7479亿迪拉姆，净利润同比大幅增长80%，达到1.606亿迪拉姆。

数据显示，公司销售额同比增长101%，至14亿迪拉姆，带动在建及已规划开发项目总值达到26.24亿迪拉姆，同比增长42%。同期，售出单位数量增加59%，达788套。

公司表示，这一业绩得益于旗舰项目“港口”销售持续走强及开发加快，反映了市场对其项目的持续需求和吸引力。

在盈利方面，公司上半年营业利润增长47%，至2.0415亿迪拉姆；息税折旧摊销前利润增长42%，至2.3925亿迪拉姆。总资产增长3.5%，至82.9亿迪拉姆；资本与储备金增长3%，至57亿迪拉姆。

董事会主席阿卜杜勒阿齐兹·阿卜杜拉·扎阿比表示，这些强劲业绩体现了公司及哈伊马角酋长国的战略眼光与增长潜力，也凸显了该酋长国作为房地产和投资目的地的竞争优势，“港口”项目正成为集世界级度假、酒店与高端住宅于一体的核心开发，助力塑造哈伊马角的国际形象。

首席执行官萨米赫·穆赫塔迪表示，公司通过持续推出优质资产、保持销售增长以及吸引全球投资者兴趣，已成为推动哈伊马角经济发展的重要力量。

