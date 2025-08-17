阿联酋启动“网络脉动”倡议 提升社会网络安全意识

阿通社阿布扎比2025年8月17日电 阿联酋政府网络安全委员会表示，数据“备份”已成为抵御网络威胁的关键防线，有助于减少数据丢失、保护敏感信息，并提升机构应对突发事件的能力。

可靠的备份系统不仅有助于机构顺利通过审计、满足监管要求，还能确保向公众和客户提供服务的连续性。

在勒索软件频繁攻击脆弱系统的背景下，企业如果缺乏有效备份，将面临永久性数据丢失或支付巨额赎金的两难境地。据估算，每次网络攻击可能给未部署备份的机构带来超过18.6万迪拉姆的损失，严重威胁其业务运转。

为提升社会整体网络安全水平，网络安全委员会近日启动“网络脉动”倡议，全年推出每周宣传活动，面向个人和机构普及网络安全知识，指导如何应对多样化的网络威胁。

据介绍，首个宣传周将聚焦文件与数据备份的重要性，口号为“备份不再是选择，而是责任”，旨在通过日常备份和定期检测，确保业务连续性并减少突发风险带来的损害。

委员会呼吁所有机构将备份纳入数字防护总体战略，设定严格时间表，做到日备份、周强化，并定期测试恢复能力，以保证在任何紧急情况下能够快速恢复。

研究显示，采用系统化备份策略的机构，其网络攻击恢复速度比其他机构快50%，能够显著降低停机时间与经济损失。