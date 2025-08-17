英超揭幕战 阿森纳客场小胜曼联

阿通社伦敦2025年8月17日电 英格兰足球超级联赛首轮17日继续进行，阿森纳客场在老特拉福德以1:0小胜曼联，取得开门红。

在同日进行的其他比赛中，诺丁汉森林以3:1击败布伦特福德；切尔西与水晶宫互交白卷。