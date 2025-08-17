英超揭幕战 阿森纳客场小胜曼联

\u963F\u901A\u793E\u4F26\u65662025\u5E748\u670817\u65E5\u7535 \u82F1\u683C\u5170\u8DB3\u7403\u8D85\u7EA7\u8054\u8D5B\u9996\u8F6E17\u65E5\u7EE7\u7EED\u8FDB\u884C\uFF0C\u963F\u68EE\u7EB3\u5BA2\u573A\u5728\u8001\u7279\u62C9\u798F\u5FB7\u4EE51:0\u5C0F\u80DC\u66FC\u8054\uFF0C\u53D6\u5F97\u5F00\u95E8\u7EA2\u3002\u5728\u540C\u65E5\u8FDB\u884C\u7684\u5176\u4ED6\u6BD4\u8D5B\u4E2D\uFF0C\u8BFA\u4E01\u6C49\u68EE\u6797\u4EE53:1\u51FB\u8D25\u5E03\u4F26\u7279\u798F\u5FB7\uFF1B\u5207\u5C14\u897F\u4E0E\u6C34\u6676\u5BAB\u4E92\u4EA4\u767D\u5377\u3002