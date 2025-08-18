迪拜警方8小时内破获2500万美元粉钻盗窃案

阿通社迪拜2025年8月18日电 迪拜警方近日成功挫败了一起盗窃全球罕见粉色钻石的重大案件，该钻石市场估值高达2500万美元，在全球同规格钻石中，其拥有相同特性的概率仅为0.01%。迪拜警方将此次高质量行动命名为“粉色钻石”。

警方宣布，已逮捕三名试图盗窃该钻石的亚洲籍犯罪嫌疑人。该犯罪团伙精心策划了长达一年多的专业盗窃方案，通过精密布局，引诱钻石所有者（一名钻石商人）上钩。

据警方透露，这名商人从一个欧洲国家将钻石带到迪拜，并存放在其珠宝店中准备出售。犯罪团伙成员全程追踪钻石动向，并以富豪中间人的身份接近商人，声称代表一位大亨购买此钻石，以实施盗窃计划。

为了取得商人信任，嫌犯多次安排会面，并租赁豪车、在豪华酒店进行商谈，营造富裕阶层的假象。其唯一目的就是引诱商人将钻石从店内带出，并谎称将安排他与真正的买家会面。

警方表示，尽管商人最初因钻石的高昂价值而谨慎，不愿轻易取出，但犯罪团伙为逼其就范，甚至请来一位国际知名的钻石专家来鉴定钻石品质，最终使商人相信了他们的购买意图。

警方证实，商人被成功欺骗，带着钻石前往一栋别墅进行交易。然而，犯罪团伙趁机抢走钻石并逃离现场。

接到报案后，迪拜警方刑侦总局立即成立专案组，利用其先进的智能系统和现场勘察，迅速锁定了三名嫌犯的身份。

在各专业团队的协作下，警方仅用8小时，便利用最新的人工智能技术，确定了三名嫌犯的藏匿地点并成功实施抓捕，挫败了这起精心策划的盗窃案。警方还揭露了犯罪团伙的逃离计划：他们试图将钻石藏在小型冰箱中，通过货物运输服务将其走私至一个亚洲国家。

迪拜警方强调，将一如既往地遵循阿联酋英明领导层的指示，致力于将迪拜打造成全球最安全的城市之一，通过采用最先进、最有效的技术，维护市民和企业财产安全，提供高效优质的服务。

据“钻石认证证书”显示，该粉钻为“Fancy Intense”等级，重21.25克拉，净度极高，切割匀称，抛光等级卓越，使其成为全球范围内的稀世珍宝。

钻石所有者对迪拜警方的高效响应表示由衷赞赏，称其在接到报警电话后数分钟内便有多辆警车赶到现场，让他感到无比安心和信赖。他高度赞扬了警方的专业素养，并表示：“我被告知钻石会在短时间内被追回，第二天早上，也就是报案后大约8小时，我就接到了警方电话，得知嫌犯已被抓获，钻石也已找回。”

他强调，能够找回这颗全球罕见的粉钻让他非常开心。这位自2005年起在迪拜经营钻石贸易的商人呼吁同行，务必遵守迪拜作为全球钻石贸易中心所制定的相关法律法规。