阿联酋银行总资产环比增2.7% 达4.878万亿迪拉姆

阿通社阿布扎比2025年8月18日电 阿联酋中央银行18日发布的最新数据显示，截至2025年5月底，全国银行总资产环比增长2.7%，达到4.878万亿迪拉姆。

数据显示，信贷总额增至2.293万亿迪拉姆，增长1.5%。其中，本地信贷和海外信贷分别增加71亿迪拉姆和269亿迪拉姆。细分来看，政府部门信贷增长2%，私营部门增长0.8%，而政府关联实体和非银行金融机构信贷则分别下降2.4%和2.5%。

存款方面，银行总存款增长至3.018万亿迪拉姆。其中，居民存款达2.741万亿迪拉姆，非居民存款达2772亿迪拉姆。政府部门、私营部门及政府关联实体存款均实现增长，而非银行金融机构存款下降6.1%。

货币供应方面，M1达1.015万亿迪拉姆，M2达2.474万亿迪拉姆，M3达2.948万亿迪拉姆，分别实现0.4%、1.6%和1.7%的增长。

货币基础上升至8367亿迪拉姆，增长2.2%。央行外汇资产为9391亿迪拉姆，其中境外银行存款与余额4074亿迪拉姆，外国证券4870亿迪拉姆，其他外汇资产447亿迪拉姆。

截至5月底，央行资产负债表总额为9742亿迪拉姆，资产中投资规模最大，为5137亿迪拉姆。