比尤米大使：阿联酋树立地区经济发展典范

阿通社开罗2025年8月18日电 阿拉伯投资者联盟秘书长贾迈勒·比尤米大使18日表示，阿联酋在国际管理发展学院（IMD）发布的《2025年世界竞争力年鉴》“政府支持指数”中跃升至全球第16位，较去年提升27位，这一成就彰显了阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的前瞻性领导，并延续了已故建国者谢赫·扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬的遗产。

比尤米在接受阿通社采访时指出，阿联酋在经济领域树立了典范，展示了如何通过战略性运用政府支持来提升经济竞争力、吸引投资，并在经济增长与环境保护之间实现平衡。他强调，阿联酋积极跟进全球发展步伐，致力于采用国际最佳实践。

他表示，埃及及阿拉伯各国人民为阿联酋将投资人力、创新和可持续基础设施置于优先地位而感到由衷高兴。他说，阿联酋是一 个充满活力和朝气的阿拉伯国家。

比尤米强调，阿联酋取得的成绩不仅体现了其对联合国可持续发展目标的坚定承诺，也使其成为推动地区和世界实现繁荣与可持续未来的重要伙伴。

根据最新《世界竞争力年鉴》报告，阿联酋还在多个具体指标中表现突出：在风险资本和个人所得税征收比例两项指标中位居全球第一；在企业利润税率指标中排名第二；在政府预算盈余/赤字指标中排名第三；在间接税收收入下降比例和消费税率下降指标中均居第四；在资本和财产税收比例指标中位列第五；在公共财政指标中排名第六；在政府公共支出比例指标中位居全球第七、地区第一；在政府消费支出实际增长指标中排名全球第九。