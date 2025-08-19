世卫组织呼吁冲突方尊重医疗保健

阿通社日内瓦2025年8月19日电 世界卫生组织今日呼吁冲突各方，有效保护和尊重医疗保健，确保医疗服务在没有暴力、威胁或恐惧的情况下安全、持续地提供。

世卫组织表示，自今年年初以来，该组织已核实全球范围内共发生821起针对医疗卫生部门的袭击，导致16个国家或地区中1121名医护人员和患者死亡，以及645人受伤。

世卫组织发言人克里斯蒂安·林德迈尔在新闻发布会上指出，全球冲突加剧、复杂化和长期化，导致针对医疗设施、医护人员和基础设施的袭击有所增加，这已构成对国际法的公然违反。

他透露，今年迄今，报告袭击次数最多的五个国家和地区分别是：乌克兰（325起）、被占巴勒斯坦领土（304起）、刚果民主共和国（38起）、苏丹（38起）和缅甸（33起）。他补充道，2024年，全球有16个国家和地区共报告了1647起针对医疗保健的袭击事件，造成944人死亡和1779人受伤。

林德迈尔表示，对医疗保健的袭击不仅限于杀戮和致残，它们还剥夺了人们获得紧急护理的机会，危及医护人员的生命，并削弱了整个卫生系统。

世卫组织强调，当前人道主义需求日益增长，而资金却大幅减少，因此来自成员国和其他各方的持续和多样化支持比以往任何时候都更加重要。

