调查显示：85%阿联酋散户投资于本地股市

阿通社迪拜8月19日电 全球交易平台“eToro”发布的一项调查报告显示，85%的阿联酋散户投资者目前投资于本地股市，许多投资者还在持续加码本地投资，以应对当前日益加剧的全球贸易紧张局势。

报告调查对象为来自阿联酋各地的1000名散户投资者。数据显示，阿联酋散户对本国市场展现出高度信心，其中39%选择投资阿布扎比证券交易所，28%投资迪拜金融市场，另有18%同时投资两地。

在经济信心方面，63%的受访者表示对阿联酋当前的经济表现“非常有信心”，59%的投资者对本地股市的长期表现同样抱有高度信心。

关于未来市场预期，48%的受访者预测阿联酋股市将在未来12个月内实现显著增长，34%预计市场将保持稳定发展。总体而言，58%的投资者认为中东地区将在未来五年内带来最高投资回报，美国则获得50%的支持率。

在未来一年内最具吸引力的本地投资行业方面，房地产以55%的占比居首，其次是科技行业（48%），金融服务和能源并列第三（均为37%）。

eToro中东及北非区总经理乔治·纳达夫表示，迪拜和阿布扎比股市在2025年表现优异，远超“标准普尔500”等全球基准指数。报告结果表明，投资者对阿联酋股市信心充足，主要源于本地股市表现稳定、经济基本面强劲，以及战略性行业持续盈利。

他指出，房地产、科技、金融服务与能源等行业正受益于阿联酋政府推动的多项举措。据调查显示，投资者增加对本地股票配置的比例达53%，其次是大宗商品（51%）。

此外，黄金和贵金属被视为最具韧性的资产类别，占比49%，而加密货币以45%的占比位列第二。当前，加密货币为阿联酋散户投资者最常持有的资产类别，比例达到54%。

据悉，eToro平台由阿布扎比全球市场（ADGM）下属的金融服务监管局（FSRA）授权和监管。