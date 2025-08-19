阿联酋青年积极投身加沙人道主义援助

阿通社阿里什8月19日电 阿联酋联邦青年局19日宣布，首批“青年社会使命计划”参与者已启程前往埃及阿里什市，参与“勇敢骑士3”行动，以支持巴勒斯坦人民的人道主义需求。

此次行动恰逢世界人道主义日，阿联酋青年事务国务部长苏丹·内亚迪博士阁下亲临现场，与青年志愿者交流，并高度评价他们的责任感和奉献精神。他表示，阿联酋始终致力于将人道主义精神植入青年一代心中，通过创新性项目培养能够代表国家价值观的人才。

内亚迪阁下指出：“阿联酋青年在‘勇敢骑士3’行动中的表现，是国家人道主义原则的生动体现。他们展现出高度的责任感和主动性，愿意走在前线支持巴勒斯坦兄弟，彰显了阿联酋团结与奉献的价值。”

阿联酋联邦青年局赋能管理部主任拉希德·沙姆西表示，派遣首批青年参与者，是该局在人道、发展、文化等领域持续赋能青年的重要举措。他强调，参与“勇敢骑士3”行动将帮助青年积累实地经验，包括准备救援物资、分发食品药品和饮用水、支持后勤保障，并通过“阿联酋生命线”计划为约60万加沙居民提供供水援助。

据了解，参与者还将承担心理和社会支持、直接救援等任务，并与在加沙的人道机构协调合作。此举不仅有助于提升阿联酋青年的国际视野和应对危机的能力，也有助于推动联合国可持续发展目标的实现，进一步彰显阿联酋在全球人道主义领域的地位。

“青年社会使命计划”是《2031青年国家议程》中“社会与价值观”主题下的重要举措，旨在培养一批能够投身人道主义、发展和文化领域的阿联酋青年，使其成为国家新的“人道主义大使”。