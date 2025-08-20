阿联酋再疏散155名加沙患者

阿通社阿布扎比2025年8月20日电 阿联酋与世界卫生组织合作，20日通过以色列拉蒙机场和凯雷姆沙洛姆口岸实施新一批医疗疏散行动，将155名来自加沙地带的伤员和患者及其家属转运出境。至此，阿联酋已累计疏散2785名患者及随行人员，并自危机爆发以来为他们提供治疗和照护。

此次紧急医疗疏散是根据阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示开展的。此前，谢赫穆罕默德总统已指示为1000名巴勒斯坦受伤儿童和1000名癌症患儿提供治疗，并在阿联酋多家医院提供必要医疗服务。这一举措旨在持续减轻加沙平民苦难，缓解当前严重人道主义危机的不利影响。

阿联酋外交与国际合作部国际发展事务部长助理、阿联酋国际援助署副主席苏尔坦·穆罕默德·沙姆西阁下表示，阿联酋持续开展人道主义行动，及时转运加沙地带的伤员和患者。这体现了阿联酋一贯坚定立场和对巴勒斯坦人民的历史性支持，源于阿联酋履行人道主义责任，即在冲突中为受影响的民众提供即时援助，支持稳定，减轻苦难。

沙姆西介绍，阿联酋医疗队已将危重伤员转送至阿布扎比多家医院接受治疗，其余患者和家属则被安置在“阿联酋人道主义城”，由专业医疗团队监督接受必要照护。他还表示，阿联酋为患者及家属提供医疗、教育和文化等多方面服务，以帮助减轻当前人道主义危机对病患、儿童、老人和妇女造成的严重影响。

资料显示，自危机爆发以来，阿联酋通过与联合国机构及国际伙伴合作，不断推动人道主义行动。阿联酋已在埃及阿里什海岸部署“漂浮医院”，提供医疗服务、药品和物资保障；在加沙南部设立野战医院；并持续开展紧急医疗疏散行动，作为其人道主义应急响应计划的重要组成部分。