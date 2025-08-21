阿联酋馆在大阪世博迎来第三百万游客

阿通社大阪2025年8月22日电 阿联酋馆在“2025年大阪-关西世博会”上迎来了自开幕以来的第三百万名游客，从而巩固了其作为最受瞩目、最具吸引力的国家馆之一的地位。

自2025年4月中旬开放以来，阿联酋馆一直是全球建设性对话的活跃空间，讲述着阿联酋的成功与成就之旅。

在“从大地到苍穹”的主题下，阿联酋馆为游客带来沉浸式体验，展现国家悠久的遗产与共同全球进步的雄心愿景。

阿联酋馆团队为这一重要成就举行庆祝活动，借此机会加深与游客的交流，当日宾客感受到热情和开放的接待，这正是阿联酋馆成为众多游客喜爱目的地的原因。

这一创纪录成就反映了青年大使和整个团队在丰富阿联酋参与大阪世博中的核心作用，他们以创新方式讲述阿联酋的故事，激发建设性对话，创造真实的文化交流瞬间。他们的热情、启发性愿景与好客之道，成为阿联酋馆精彩体验与这一成就的重要基石。

阿联酋驻日本大使兼阿联酋馆总代表谢哈布·艾哈迈德·法希姆阁下表示，阿联酋馆迎来三百万游客是值得骄傲的成就，体现了阿联酋在诸多领域的全球影响力与领导力，彰显了共同追求光明未来的愿景。

他补充说，随着展会将在未来两个月闭幕，我们希望有更多游客能探索阿联酋馆的独特体验，了解其所呈现的鼓舞人心的阿联酋故事。

阿联酋馆由“从大地到苍穹”设计集团打造，该联盟汇聚了来自阿联酋、日本及其他国家的合作伙伴。馆体因其创新建筑设计、可持续建造方式及富有感染力的叙事而广受赞誉。馆内90根由椰枣树废弃物制成的柱子，灵感源自棕榈树，体现了设计理念中的创造性合作、共同愿景和推动未来发展的追求。

游客在阿联酋馆可通过五个主题区的多感官体验，了解阿联酋在太空探索、医疗创新、可持续技术等领域的发展，这一切都源自其丰富的文化遗产。

馆内的感官设计、互动装置和叙事方式，为不同背景的游客带来沉浸式的独特体验。除建筑与互动内容外，阿联酋馆也成为世博期间充满活力的文化中心。

阿联酋馆每日举办专家对话、创意工作坊、阿联酋美食现场展示和艺术表演，吸引来自世博各地的游客与参与者。独特体验促使许多游客再次造访，甚至多次重访，显示了其深远影响与跨文化的人文纽带。

随着“2025年大阪世博会”将持续至10月13日，阿联酋馆继续以热情欢迎世界各地游客，邀请每一位宾客探索阿联酋的传统价值与共同繁荣的未来愿景。

