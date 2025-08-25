阿联酋与安哥拉签署全面经济伙伴关系协定 深化双边经济合作

阿通社卢安达2025年8月25日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下25日同安哥拉总统若昂·洛伦索共同见证《阿联酋－安哥拉全面经济伙伴关系协议》的交换仪式。

谢赫穆罕默德总统表示，该协议将推动阿联酋与安哥拉经济关系实现质的飞跃，进一步提升双边贸易水平，为双方经济增长注入新动力，也将为两国企业界拓展合作与投资领域提供广阔空间。他指出，这是阿联酋深化与非洲国家战略伙伴关系进程中的重要一步，体现了阿联酋致力于通过发展合作促进共同繁荣、为下一代创造发展机遇的坚定立场。

洛伦索总统欢迎协议的签署，表示该协议以及其他多项合作协议和谅解备忘录，将进一步推动安哥拉与阿联酋在多领域的合作与发展。

根据协议内容，双方将通过降低或取消关税、消除贸易壁垒、扩大服务出口市场准入等方式，深化两国经贸联系，促进投资合作，发掘多领域合作潜力。2024年，两国非石油贸易额达到21.7亿美元，今年上半年同比增长29.7%，达14亿美元。协议生效后，两国贸易与投资将迎来持续增长。

访问期间，双方还签署多份合作备忘录，包括人工智能、央行合作、农业发展等领域。其中，人工智能领域合作备忘录由阿联酋副总理兼内政部长谢赫赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬中将殿下与安哥拉国务部长穆萨诺交换；中央银行合作协议由阿联酋央行行长哈立德-穆罕默德-巴拉马与安哥拉央行行长蒂亚戈·迪亚斯交换；农业合作备忘录则由阿联酋阿尔达哈拉公司高管艾哈迈德·苏韦迪与安哥拉外交部长安东尼奥交换。

此外，双方还宣布涵盖政治磋商、外交合作、旅游、投资、可再生能源、文化教育、劳务、体育、卫生、气候行动、技术等多个领域的合作协议和备忘录，旨在推进双边全面合作，服务两国可持续发展目标。



