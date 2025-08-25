阿联酋与安哥拉签署全面经济伙伴关系协定

阿通社阿布扎比2025年8月25日电 阿联酋外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下25日表示，阿联酋与安哥拉签署的全面经济伙伴关系协定（CEPA），将进一步拓展阿联酋与非洲新兴市场的联系，为双方经济合作注入新动能。

泽尤迪博士指出，安哥拉是撒哈拉以南非洲最具潜力的国家之一。2024年，该国GDP增长率达4.4%，人口结构年轻、资源丰富，发展前景广阔。此次协定将为双方在宝石、金属、采矿、数字贸易和农业科技等领域创造更多合作机会。

据介绍，2024年阿联酋与安哥拉双边非石油贸易额达21.7亿美元，同比增长2.6%；2025年上半年已达14亿美元，同比增长29.7%。安哥拉对阿出口以钻石和黄金为主，阿联酋出口商品涵盖石油轻馏分、钢铁、机械制品及消费品等。

泽尤迪博士强调，该协定是阿联酋实现2031年对外贸易总额4万亿迪拉姆目标的重要举措。协议实施后，预计到2033年，双边非石油贸易额将超过100亿美元，两国GDP将各增加约10亿美元，并带来约3万个就业机会。

他同时指出，阿联酋企业已在安哥拉积极布局，包括马斯达尔的150兆瓦太阳能项目、迪拜投资园区、以及阿布扎比港口集团运营的罗安达港口。

此外，协定还将加强在服务业领域的合作，特别是物流、建筑、医疗、教育、金融和旅游等。安哥拉服务业目前占其GDP的40%左右。

泽尤迪博士表示，协定完成批准程序后将立即生效，关税削减、程序简化和市场准入等直接益处将迅速显现。