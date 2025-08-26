阿布扎比全球市场迎来20亿美元战略合作

阿通社阿布扎比2025年8月26日电 总部位于阿布扎比的投资管理公司“Lunate”和全球知名对冲基金管理公司“Brevan Howard”26日宣布签署长期战略伙伴关系，计划在阿布扎比全球市场设立投资平台，相关安排有待监管部门批准。

根据协议，Lunate将作出20亿美元的长期初始承诺，双方将设立一系列合作基金，重点涵盖宏观与数字资产等领域，并预计吸引更多来自本地和国际投资者的资金。Lunate还将收购Brevan Howard的少数股权，进一步拓展在对冲基金领域的布局，丰富在海湾地区及全球的投资产品和解决方案。

Brevan Howard近年来在多类资产领域持续增强实力，并于2023年在阿布扎比全球市场设立区域总部，目前该办公室已成为公司全球资产管理规模最大的分支。

此次合作不仅有助于双方在全球资产管理行业中发挥更大作用，也将助力阿布扎比提升其作为国际金融中心的地位。阿布扎比全球市场先进的基础设施和监管体系将为合作提供支持，并为金融人才创造发展机遇。

Lunate管理合伙人哈利法·苏韦迪表示，合作体现了公司持续拓展对冲基金业务的努力，以及为客户提供多元化投资策略的承诺。

Brevan Howard创始人艾伦·霍华德表示，长期合作关系展现了公司服务区域客户的承诺，并期待进一步深化合作。