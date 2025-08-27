联合国粮农组织：阿联酋女性在农业和粮食安全领域作用关键

阿通社阿布扎比2025年8月27日电 联合国粮食及农业组织发表声明，称阿联酋妇女节是表彰该国女性在推动国家发展中，特别是在农业和粮食安全领域，所发挥关键作用的重要契机。

粮农组织在声明中盛赞阿联酋为赋权女性、增强她们在食品和农业领域参与所做的持续努力。

该组织表示，将与阿联酋共同庆祝阿联酋妇女节。今年的节日恰逢在妇女总联盟主席、母婴最高委员会主席、家庭发展基金会最高主席“阿联酋之母”谢哈法蒂玛·宾特·穆巴拉克殿下领导下的全国妇女联盟成立50周年。

粮农组织指出，通过与阿联酋气候变化与环境部的密切合作，该组织支持了“农民田间学校”项目，重点关注椰枣树的可持续种植和综合病虫害管理，特别是红棕象甲的防治。此举为女性提供了一个专门平台，以分享知识、应用先进农业实践，从而增强她们在本地农产品生产系统中的作用。

粮农组织区域分办公室协调员艾哈迈德·穆赫塔尔表示，阿联酋女性在农业领域的领导作用是一个值得效仿的典范。他强调，投资于女性的技能、经验和领导力，不仅能促进创新和加强粮食安全体系，还能为更可持续和繁荣的未来奠定坚实基础。他指出，女性的贡献证明，赋权女性直接契合可持续发展目标，是推动社会和国家共同进步的真正动力。



