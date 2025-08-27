比利时媒体：阿联酋与比利时合作具战略意义

阿通社布鲁塞尔2025年8月28日电《布鲁塞尔时报》近日发文指出，阿联酋与比利时之间的伙伴关系已成为全球稳定所要求的战略必要，其重要性在安全、经济和创新等层面已远超象征意义。

文章表示，当前世界正以前所未有的速度变化，冲突不再局限于局部，其影响正跨越各大洲，扰乱全球贸易，破坏供应链，并给远离冲突中心的国家带来人道和社会负担。文章以最近红海航运线遇袭、2022年黑海粮食出口受阻引发全球粮食危机，以及加沙和叙利亚等地战事引发的难民潮为例，强调任何一个国家，无论地理位置多么遥远，都无法幸免于不稳定的“余波”。正因如此，阿联酋与比利时关系的重要性日益凸显。

文章指出，加沙战争进一步凸显了这一现实。去年6月，布鲁塞尔曾爆发最大规模的游行示威之一，要求实现停火和“两国方案”。尽管比利时执政联盟内部存在持续的政治争议，但该国选择通过具体的、人道主义行动来履行其承诺。

文章提到，自本月开始，比利时国防部已在加沙实施一系列人道主义援助空投行动，累计投放了190吨食品、水和医疗物资，使其成为继阿联酋之后，在这些国际努力中的第二大贡献者。文章称，阿联酋自2023年底以来便率先展开援助空投，其应对危机的迅速务实和有效方法广受赞誉。阿联酋和比利时在这一问题上的愿景不谋而合，均选择直接采取现场行动。

这种合作不仅限于人道救援领域，也以制度形式体现在布鲁塞尔。2025年5月，在全球最大人道主义物流机构之一“迪拜人道主义城”与欧盟委员会签署一项协议，旨在加强供应链协调和危机应对，此举使得比利时成为连接阿联酋与欧洲人道主义行动的重要桥梁。

《布鲁塞尔时报》强调，比利时在中东和北非的外交政策与阿联酋的方法存在深刻相似之处，两国都认识到，在饱受危机困扰的地区，对话和外交是唯一可持续的途径。

在经济层面，文章指出，两国合作基础坚实，2023年双边贸易额已达70亿欧元。除了商品贸易，一些比利时公司如BESIX通过参与哈利法塔和谢赫扎耶德大清真寺等项目，已在阿联酋留下印记。其他比利时企业如Jan De Nul和DEME则继续在多个领域实施大型项目，这反映了阿联酋的雄心愿景与比利时专业经验的完美结合。

文章还指出，未来两国合作机遇广阔，涵盖可再生能源、氢能、可持续技术、网络安全和创新金融服务等领域。文章认为，欧盟与阿联酋启动自由贸易协定谈判是一个历史性机遇，但比利时不能仅从欧盟层面考虑，更应主动采取独立的国家举措，以巩固其作为欧洲与该地区之间桥梁的地位。

《布鲁塞尔时报》最后强调，在全球日益分裂的当下，阿联酋与比利时正作为两个致力于稳定、多边主义和外交的积极行动者脱颖而出。无论是在加沙的人道主义工作，还是为稳定能源市场做出的贡献，两国伙伴关系已不再是一种选择，而是一种战略必要。文章重申，加强比阿关系不仅符合双方利益，更符合整个全球稳定的利益。



