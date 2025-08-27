“阿联酋-安哥拉工商理事会”成立 助力双边经贸升级

阿通社罗安达2025年8月27日电 阿联酋工商会联合会近日与安哥拉工商会在安哥拉首都罗安达签署谅解备忘录，宣布设立“阿联酋-安哥拉工商理事会”，旨在深化两国经贸合作，拓展双向投资新空间。

此次签约仪式是在阿联酋高级经济代表团正式访问罗安达期间举行，由阿联酋工商会联合会副主席兼沙迦工商会主席阿卜杜拉·奥维斯与安哥拉工商会主席文森特·苏亚雷斯共同签署，双方多位官员及商界代表出席。

奥维斯在仪式上表示，新设立的工商理事会将成为推动阿安双边经贸关系提质升级的重要平台，为两国企业和机构提供更多直接、高效的合作机会。理事会的成立得到了阿联酋工商会联合会和安哥拉工商会的全力支持。

他指出，理事会将围绕双方重点合作领域，系统性组织多项经贸推广活动，并搭建企业家交流合作平台，推动建立可持续商业伙伴关系，开辟多元化合作新领域。

安哥拉方面则高度评价该理事会的设立，认为此举将助力将双方的高度互信转化为具体项目成果。安哥拉商界表达了建立战略合作关系的强烈意愿，并期待通过理事会机制深化经济对话、加强行业联系和信息互通，发掘潜力市场与合作机遇。

根据备忘录内容，理事会将致力于促进双方工商界常态化交流、信息共享，并共同举办展会、会议及经贸代表团互访，服务两国经济利益与发展需求。

